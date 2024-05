Oncologia decentrata chiusa in silenzio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) "Il servizio didell’ospedale di Scandiano è stato soppresso nelpiù assordante insieme a quello del Franchini a Montecchio". A segnalarlo è Giuseppe Pagliani, capolista Uniti per Scandiano. "In Emilia-Romagna – dice l’esponente del centrodestra – nasce la rete oncologica ed emato-oncologica regionale per assicurare la migliore qualità e appropriatezza delle cure per il paziente. Lo scopo è garantire ai cittadini cure, assistenza e servizi sempre più elevati e vicini al proprio domicilio. E’ fondamentale portare le cure mediche vicino al domicilio del paziente. In provincia è stato fatto il contrario. Avevamo due servizi didecentrati in ospedali periferici (Montecchio e Scandiano) e sono stati chiusi". Per Pagliani la notizia è "passata senza dare molto scalpore, ma ha creato notevoli disservizi ai pazienti oncologici dei distretti sanitari coinvolti.