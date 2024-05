L’Udinese si salva - a scendere in Serie B è il Frosinone | KO in casa

(Di domenica 26 maggio 2024)vince 1-0 sul campo dele rimane inA. Niente da fare invece per i ciociari, che perdendo ritrovano la cadetteria. CIOCIARI IN B ? Allo Stirpe va in scena-Udinese, gara fondamentale in ottica salvezza. Partita che si gioca in contemporanea con Empoli-Roma allo stadio Castellani. Match equilibrato che si sblocca solamente nel finale grazie alla rete di Davis, che fa scoppiare di gioia i friulani. Cannavaro, subentrato a Cioffi, dunque riesce aredopo essergli subentrato il 22 aprile.evita la retrocessione, ma ha rischiato veramente tanto ottenendo la salvezza solamente all’ultima giornata. Beffa incredibile invece per il, che dopo aver fatto un girone di andata molto bello, si è totalmente lasciata andare nel girone di ritorno scendendo inB.

