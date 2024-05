Giro d’Italia 2024 - Alaphilippe vince in solitaria la 12esima tappa di Fano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 16 maggio 2024) Julianoggi in, dopo una fuga di quasi 140 km, la 12/adel, la Martinsicuro-di 193 km. Il francese della Soudal Quick-Step si impone con 31? di vantaggio sull'ecuadoriano Jhonatan Manuel Narváez Prado (Ineos Grenadiers) e sul belga Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck). Lo sloveno Tadej Pogacar, giunto al traguardo con oltre 5? di ritardo, conserva la maglia rosa di leader della classifica generale. Domani si corre la 13/a frazione con partenza da Riccione e arrivo a Cento dopo 179 km.