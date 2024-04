Litiga con un ragazzo e lo accoltella all' addome - denunciato 16enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024) Bologna, 22 aprile 2024 - Un litigio sfociato in una coltellata. È quanto sarebbe accaduto l'altro giorno nelle vicinanze di un centro sportivo di via Enzo Zoni. Vittima undi 17 anni rimasto ferito dopo l'aggressione subita da un sedicenne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto per prestare soccorso alla vittima, il sedicenne avrebbeto all'l'altroal culmine di una discussione nata per chiarire vecchi rancori adolescenziali. I militari dell'Arma hanno anche trovato l'arma utilizzata per l'aggressione, un coltello da cucina sporco di sangue abbandonato a terra nelle vicinanze del centro sportivo. Il diciassettenne ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore dove è stato ricoverato, ma non è in pericolo ...