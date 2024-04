Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) 1I colleghi di Tele Editore Fornari hanno deciso un nuovo pacchetto di scioperi per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi e le ormai prolungate incertezze sul futuro dell’emittente televisiva. L’Associazione Stampa Umbra è solidale e vicina ai giornalisti e torna a protestare contro i ritardi nel saldo delle mensilità giunti ormai a un anno di mancati emolumenti. "Lo sciopero dei giornalisti - si legge in una nota - si associa a quello dei tecnici che stanno da giorni incrociando le braccia contro una situazione ormai insostenibile. Il sindacato aveva nei giorni scorsi anche chiesto all’editore l’attivazione della cassa integrazione senza avere ancora ricevuto alcuna risposta. Allo stato attuale non ci sono certezze, né sul pagamento degli stipendi, né sulla possibilità di una cessione della testata ad altri editori, né tanto meno sul rilancio dell’emittente. La ...