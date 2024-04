Il neurochirurgo Giuseppe Oliveri va in pensione Operò Zanardi e Paolo Rossi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Siena, 12 aprile 2024 – Dal 16 aprile il dottorlascia la guida della Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese per sopraggiunti limiti di età. Il dottorha diretto la Neurochirurgia da marzo 2004, contribuendo alla crescita del reparto e della specialistica, rendendola un vero e proprio punto di riferimento per la salute dei pazienti e delle rispettive famiglie, sia per le patologie oncologiche che per quelle relative ai grandi traumi: si stima che sono circa 15mila gli interventi neurochirurgici effettuati dal dottorin 20 anni di attività alla guida del reparto. Il dottorha sempre avuto grande dedizione e attenzione per tutti i pazienti, ed è stato sempre presente e disponibile per tutti, oltre ad essere un punto di riferimento per i ...