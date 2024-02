Smart working, offerte di lavoro in aumento

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 24 febbraio 2024) Al di là di quelle che possono essere le scelte della politica, con eventuali agevolazioni, il mondo delnon rinuncia allo. Ciò non rappresenta di certo il modello imperante in Italia ma, è evidente, sempre più società si stanno allontanando da quella tendenza a osteggiare a ogni costo l’impiego da remoto. Come più volte emerso negli ultimi anni, i vantaggi sono numerosi ed evidenti. Qualcosa di tanto palese da star spingendo verso una rivoluzione organica e non forzata dall’alto. Aumenta il numero degli annunci che sfruttano proprio l’elemento dellocome “esca”. Una sorta di keyword ammaliante che divide le società tra ancorate al passato e volte al futuro.dida remoto Dallo...