Secondary Ticketing | il Tar conferma la multa a ViaGogo da 24 mln di euro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il TAR hato l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato a dicembre scorso (sez. VI, sentenza n. 10510 del 5 dicembre 2023) secondo cui l’attività di, il noto sito specializzato di rivendita di biglietti per eventi, si pone in contrasto con il divieto diprevisto dall’articolo 1, comma 545, della legge del 2016, n. 232. La norma in questione proibisce la rivendita sul mercato secondario, a prezzo maggiorato, di biglietti per spettacoli, fenomeno che ogni anno impedisce a migliaia di utenti di partecipare alle manifestazioni più attese, per via dei prezzi elevatissimi che sono diretta conseguenza del #bagarinaggio online. In definitiva, la sentenza ha ribadito che il divieto di, da chiunque effettuato e a prescindere dalle ...

Ticketoo , continua la missione per combattere il bagarinaggio: annuncia to il completamento del Seed round Ticketoo , la piattaforma online fondata ... (cityrumors)

AC/DC in concerto, le date del tour europeo 2024 'Power Up': Come sempre, Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing. I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto italiano; dai 7 anni compiuti potranno ...

AC/DC: a Reggio un solo concerto, è già allarme bagarini online: 'Ac Dc in questo tour faranno 2 date a settimana con 3 ma anche 4 giorni fra un concerto e l'altro. Non ci sarà alcun secondo concerto a Reggio Emilia. Alcuni siti di secondary ticketing dichiarano di avere dei biglietti da vendere spesso senza averli e da lunedì saranno tutti denunciati alla Procura della Repubblica di Milano con un esposto da parte di Barley Arts ...

AC/DC a Reggio, in un giorno è già soldout: Barley Arts invita, soprattutto da questo momento in poi, a non affidarsi ai circuiti di Secondary Ticketing, evitando di dare linfa al mercato illegale di biglietti per eventi live. Sarà possibile ...