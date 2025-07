Giulia Davanzante è la nuova esperta di Matrimonio a Prima Vista

Giulia Davanzante, la nuova volto di Matrimonio a Prima Vista nella sua quindicesima edizione, porta con sé un approccio innovativo e fresco nel mondo delle relazioni. Psicologa clinica specializzata in sistemi relazionali, si affianca agli esperti Nada Loffredi e Andrea Favaretto per guidare le coppie verso un futuro di felicità. Scopriamo insieme chi è e quale impegno metterà nel mettere amore e compatibilità al centro del suo lavoro.

Si cambia nella quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista. Nel programma di Real Time, al fianco degli esperti Nada Loffredi e Andrea Favaretto non ci sarà più il sociologo Mario Abis, presente fin dalla prima edizione, ma la new entry Giulia Davanzante. Matrimonio a Prima Vista 15: chi è Giulia Davanzante. Psicologa clinica con un approccio sistemico-relazionale, Giulia Davanzante è un’esperta nell’impatto delle relazioni e dell’attaccamento sullo sviluppo della personalità. La sua figura sembra dunque destinata ad incastrarsi perfettamente con quella della Loffredi, sessuologa presente sin dall’esordio del reality show, e del life coach Favaretto, in forza dalla settima edizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it