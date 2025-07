Lo Stato ha gestito l’Ilva senza una strategia chiara e ora ne paga le conseguenze

Il destino dell’Ilva si gioca nel delicato equilibrio tra decisioni decisive e scelte strategiche, spesso mancate nel passato. Lo stato ha gestito la crisi senza una visione chiara, lasciando il futuro di un’istituzione simbolo dell’industria italiana in bilico. Nei prossimi giorni, le sorti dello stabilimento potrebbero cambiare radicalmente, ma sarà fondamentale superare le difficoltà politiche per garantire un futuro sostenibile. La sfida è ora di prendere decisioni coraggiose e lungimiranti.

I giornali parlano, per l’ennesima volta, di «settimana decisiva» per l’ex Ilva. Nei prossimi giorni sono attese decisioni che avranno grandi conseguenze sull’acciaieria: al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso ha convocato una riunione no stop sull’accordo di programma – mentre il tribunale di Milano potrebbe imporre la chiusura dello stabilimento se non si arriverà a un risultato. Il problema è che la politica e i sindacati stanno facendo i conti senza l’oste, cioè le imprese: chi dovrebbe farsi carico dell’esecuzione degli impegni, che eventualmente usciranno dal portone di Via Veneto? La realtà è che i conti si fanno senza l’oste perché l’oste non c’è. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Lo Stato ha gestito l’Ilva senza una strategia chiara (e ora ne paga le conseguenze)

