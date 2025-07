Dumfries Inter resta il pericolo Manchester City | Guardiola pensa alla clausola cosa filtra

Dumfries-Inter resta sotto i riflettori: il Manchester City di Guardiola si prepara a sfidare l'Inter per il talentuoso esterno olandese. Con il mercato estivo alle porte, le ultime indiscrezioni svelano un possibile interesse dei Citizens, pronti a mettere sul piatto la clausola rescissoria. La sfida tra club e il futuro di Dumfries si fanno sempre più incerti, alimentando l’attesa tra tifosi e addetti ai lavori. Ma cosa filtra davvero sulle trattative in corso?

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell’esterno olandese nerazzurro nel mirino del Manchester City per il calciomercato estivo. Denzel Dumfries potrebbe essere uno dei nomi più caldi del mercato estivo dell’ Inter. Come riportato da Tuttosport, l’esterno olandese, che ha svolto un ruolo importante nel reparto difensivo e offensivo della squadra nerazzurra nella scorsa stagione, è finito nel mirino del Manchester City. Gli inglesi sono alla ricerca di rinforzi sulla fascia, e Dumfries rappresenta una delle opzioni più interessanti per Pep Guardiola. La clausola rescissoria di Dumfries. Il contratto di Dumfries con l’Inter prevede una clausola rescissoria di 25 milioni di euro per i trasferimenti all’estero, valida fino a metà luglio. 🔗 Leggi su Internews24.com