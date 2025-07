Dazi slittati ad agosto Tariffe al 25% per Giappone e Corea Ore decisive per l’Ue

L'incertezza sui dazi slittati ad agosto e le tariffe al 25% su Giappone e Corea pongono l'Europa di fronte a decisioni cruciali. La telefonata tra Donald Trump e Ursula von der Leyen ha acceso i riflettori sui negoziati in corso, mentre i mercati reagiscono agli sviluppi asiatici. Parigi si distingue con un intervento strategico per tutelare i produttori di brandy. Scopriamo come queste mosse influenzeranno il panorama internazionale nei prossimi mesi. Continua a leggere.

Telefonata Donald Trump - Ursula von der Leyen l’altro ieri. Europa al lavoro: «Avanti coi negoziati». Mercati agitati dopo gli annunci sui Paesi asiatici.. Parigi fa da sé e salva i produttori di brandy in cambio di prezzi minimi di importazione.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dazi slittati ad agosto. Tariffe al 25% per Giappone e Corea. Ore decisive per l’Ue

In questa notizia si parla di: dazi - slittati - agosto - tariffe

Dazi slittati ad agosto. Tariffe al 25% per Giappone e Corea. Ore decisive per l’Ue.

Trump rinvia i dazi al 1° agosto, ma per sette paesi non collaborativi scattano tariffe dal 25 al 40%. Tokyo: «Deplorevole» - Washington ha deciso intanto dazi dal 25% al 40% per 7 stati ritenuti non collaborativi tra cui Giappone, Corea del Su ... Lo riporta ilsole24ore.com

Trump rinvia i dazi al 1° agosto. Tariffe dal 25 al 40% per vari Paesi, più tempo per l’Ue - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rinvia i dazi al 1° agosto. Riporta tg24.sky.it