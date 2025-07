Aree interne del Fortore Cirocco | Cosa ha generato la strategia montana per le terre alte del Sannio?

Le aree interne del Fortore e del Sannio affrontano sfide crescenti legate alla perdita di vitalità e servizi essenziali. La strategia Montana, mirata a valorizzare le terre alte, ha cercato di invertire questo trend, promuovendo sviluppo sostenibile, turismo e infrastrutture. Ma quali risultati ha prodotto questa iniziativa? Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento di 4 minuti.

Tempo di lettura: 4 minuti “Le aree interne italiane affrontano una crisi di abitabilità che riguarda la vita quotidiana, le relazioni sociali, il diritto a una vita dignitosa.” – così in una nota Rocco Cirocco, consigliere comunale di Molinara. “ Oltre 13 milioni di persone – il 20?per cento della popolazione – vivono a più di venti minuti da servizi essenziali come sanità, scuole superiori, collegamenti ferroviari e trasporti pubblici. Questi territori scontano decenni di spopolamento e invecchiamento demografico, con previsioni impietose: gran parte dell’aggravamento si concentrerà nel Meridione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aree interne del Fortore, Cirocco: “Cosa ha generato la strategia “montana” per le terre alte del Sannio?”

In questa notizia si parla di: aree - interne - cirocco - fortore

Rilancio delle città di Fabriano e aree interne, presentato il documento strategico del territorio - Fabriano e le aree interne stanno vivendo una fase di rilancio grazie a un nuovo documento strategico che punta a valorizzare le loro potenzialità.

Strategia nazionale aree interne, Irpinia e Sannio insieme sotto il nome del Fortore: «Un risultato storico» - Con una delibera di giunta regionale si dà il via libera alla riperimetrazione dell’area del Fortore. Si legge su orticalab.it

Il Fortore entra a far parte della Strategia Nazionale Aree Interne - Il Comitato Tecnico Aree Interne presso il Ministero per il Sud e per la Coesione Territoriale ha approvato l’inserimento dell’area territoriale del Fortore nella Strategia Nazionale Aree ... Segnala ntr24.tv