Immissioni in ruolo docenti 2025 26 | cosa fare prima dell’invio delle domande INDICAZIONI preliminari

Se sei un docente interessato alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/26, è fondamentale conoscere le tappe preparatorie da seguire prima dell’invio delle domande. L’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna ha appena rilasciato indicazioni preliminari per aiutarti a organizzarti al meglio e non farti trovare impreparato. Ecco cosa fare subito per essere pronto quando il decreto ministeriale sarà pubblicato.

In vista delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 202526, l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso una nota in cui vengono fornite alcune indicazioni preliminari, per consentire agli interessati di prepararsi correttamente prima della pubblicazione del decreto ministeriale che definirà il contingente autorizzato. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202526: cosa fare prima dell’invio delle domande. INDICAZIONI preliminari . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

