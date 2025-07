Araujo Juve cosa filtra sul difensore del Barcellona dopo le ultimissime voci? Tutta la verità sul centrale uruguaiano

Dopo le ultime voci di mercato, l’interesse della Juventus per Ronald Araujo sembra essersi assopito. Il difensore uruguaiano, già obiettivo dei bianconeri lo scorso gennaio, ha rinnovato con il Barcellona, spegnendo le speranze di un trasferimento immediato. Ma cosa c’è di vero dietro queste indiscrezioni? Ecco tutta la verità sul centrale blaugrana e il suo futuro in chiave Juventus.

, già cercato lo scorso gennaio. Nel corso di quest’anno, la Juve ha seguito con attenzione la situazione di Ronald Araujo, difensore del Barcellona, ma come riportato da Matteo Moretto, i contatti tra le due parti sono praticamente cessati da quando l’uruguaiano ha rinnovato il suo contratto con i blaugrana. A gennaio, la Juve aveva valutato l’opportunità di inserire il centrale nella propria rosa, ma la situazione è cambiata nei mesi successivi. Araujo, che ha firmato un rinnovo contrattuale con il Barcellona pochi mesi fa, si è legato ai catalani per un lungo periodo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Araujo Juve, cosa filtra sul difensore del Barcellona dopo le ultimissime voci? Tutta la verità sul centrale uruguaiano

In questa notizia si parla di: difensore - araujo - juve - cosa

Araujo Juve, l’indiscrezione: il difensore del Barcellona è ancora nel mirino! Le possibili cifre dell’affare. Tutti i dettagli - Ronald Araujo del Barcellona resta nel mirino della Juventus. Secondo fonti spagnole, la società bianconera valuta ancora un possibile trasferimento, con dettagli e cifre dell'affare ancora da definire.

Ad oggi non risultano contatti tra la #Juventus e Ronald #Araujo. L’unico approccio risale a gennaio, ma da allora non ci sono stati sviluppi. Il difensore uruguaiano ha una clausola rescissoria fissata a 60M€ nel suo contratto. [@MatteMoretto - YouTube] Vai su X

? , Jonathan David (LOSC Lille ? Juventus | Parametro 0) Terminato il Mondiale per Club, anche per la Juventus è arrivato il momento di fare calciomercato. Lasciata alle spalle l'ennesima stagione insign Vai su Facebook

Juve-Araujo: cosa può succedere ora con il Barcellona; Araujo-Juve, lo storico infortuni preoccupa i tifosi: tantissimi negli ultimi anni, lunghi stop; Mercato Juve, il piano di Giuntoli per Araujo e Kolo Muani: cosa manca per chiudere.

Araujo Juve, clamoroso dalla Spagna: i bianconeri tornano all’attacco? È una richiesta di Tudor: novità sulla clausola. Cosa sta succedendo - Araujo Juve, clamoroso dalla Spagna: i bianconeri tornano all’attacco per il difensore del Barcellona. Riporta juventusnews24.com

Araujo Juve, possibile ritorno di fiamma per il difensore - Juventus News 24 - Lo scenario e cosa può succedere in estate Possibile ritorno di fiamma per Ronald Araujo, difensore di ... Secondo juventusnews24.com