Oltre il mito del maschio alfa | nuovi studi sulle scimmie mettono in discussione la dominanza maschile

Oltre il mito del maschio alfa, nuove ricerche su 121 specie di primati rivoluzionano le nostre convinzioni sulla dominanza maschile. Questi studi rivelano che in molte società di scimmie, le femmine assumono ruoli di comando o il potere è condiviso, sfidando il pregiudizio del "potere biologico" dei maschi. È il momento di riconsiderare le nostre idee sulla gerarchia e il ruolo di genere nel regno animale e, forse, anche nel nostro. Continua a leggere.

Un nuovo studio su ben 121 specie diverse di primati dimostra che la dominanza maschile non è la norma, anzi. In molte società di scimmie, le femmine sono dominanti o il potere è condiviso e più sfumato, mettendo in discussione il mito del maschio alfa e i preconcetti sul "potere biologico" dei maschi.

