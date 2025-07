Mosca ' armi a Kiev non sono in linea con promozione della pace'

In un contesto globale segnato da tensioni crescenti, le recenti dichiarazioni del Cremlino evidenziano come le forniture di armi a Kiev siano percepite come un ostacolo alla pace. Secondo Dmitri Peskov, portavoce di Putin, queste forniture, provenienti sia dagli Stati Uniti che dall'Europa, contraddicono gli sforzi di promuovere una risoluzione pacifica del conflitto. È fondamentale comprendere le implicazioni di questa posizione e il suo impatto sulla stabilità internazionale.

Il Cremlino ha dichiarato che le forniture di armi all' Ucraina "non sono in linea con i tentativi di promuovere una soluzione pacifica ": lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale russa Tass, secondo la quale le parole del portavoce di Putin, Dmitri Peskov, si riferiscono alle forniture provenienti sia dagli Usa sia dall'Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca, 'armi a Kiev non sono in linea con promozione della pace'

In questa notizia si parla di: armi - sono - linea - mosca

Europa e armi, ecco perché non sono d’accordo con Mattarella - In "Europa e armi: perché non mi accordo con Mattarella", Savino Balzano esprime il suo dissenso rispetto alle dichiarazioni del Presidente della Repubblica.

Si tratta della linea politica di Conte, il vostro potenziale alleato, o del vostro eurodeputato Tarquinio: basta armi a Kyiv, così Putin vince e avremo la pace. Coerente, a modo suo Vai su X

Droni russi su Kiev, esplosioni. Stop alle armi Usa all'Ucraina, Zelensky: "Chiariremo" Mosca: "Senza armi americane a Kiev la fine della guerra è più vicina". Tajani: "Sosteniamo gli sforzi di Trump per la pace". CNN: "La Corea del Nord pronta a inviare altri 30 Vai su Facebook

Ucraina, Usa interrompono invio di alcune armi. Cremlino: fine del conflitto più vicina. Cnn: Corea Nord invie; Armi nucleari, Mosca: mancano condizioni per rinnovo trattato Start con gli Usa; Iraniani e irrinunciabili, i droni preferiti di Mosca.

Mosca, 'armi a Kiev non sono in linea con promozione della pace' - Il Cremlino ha dichiarato che le forniture di armi all'Ucraina "non sono in linea con i tentativi di promuovere una soluzione pacifica": lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale russa Tass, secondo la ... ansa.it scrive

Ancora raid di Mosca contro i civili. "Ormai ci stiamo abituando all'orrore" - Kiev: "Rafforzare le difese" Il centro di Kharkiv è stato violato dalle bombe di Mosca. Lo riporta msn.com