Lombardia polemica sulle vacanze del Consiglio Regionale | Assurdo lo stop di 52 giorni per le ferie estive

Una polemica infuria in Lombardia, dove la decisione di chiudere il Consiglio regionale per ben 52 giorni durante le vacanze estive ha scatenato forti critiche. Tra accuse di eccesso e richieste di riprogrammazione, il dibattito si infiamma: è davvero giustificata una pausa così lunga, o si rischia di trascurare temi cruciali per la regione? La questione mette in evidenza le sfide di equilibrio tra amministrazione e impegno pubblico.

Milano, 8 luglio 2025 – Dal 28 luglio al 15 settembre: 52 giorni di chiusura. Troppi, almeno secondo Pierfrancesco Majorino, capogruppo dem in Consiglio Regionale. “Occorre riprogrammare i lavori del Consiglio regionale, è assurdo che con tanti argomenti importanti da affrontare la Regione chiuda dal 28 luglio al 15 settembre, 52 giorni, con le ferie piĂą lunghe di qualsiasi istituzione” ha detto oggi il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Lombardia, intervenendo in Aula questa mattina sull’ordine dei lavori. “Giunta e Consiglio devono avere una organizzazione meno lassista, o meno maliziosamente lassista, dei tempi del Consiglio – ha chiosato l’esponente del Pd –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lombardia, polemica sulle vacanze del Consiglio Regionale: “Assurdo lo stop di 52 giorni per le ferie estive”

