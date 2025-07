Siamo tutte Valeria Valente | l’appello di centinaia di attiviste contro chi cerca di silenziare le donne

In un momento in cui il silenzio sembra voler soffocare le voci delle donne, centinaia di attiviste si uniscono nell’appello “Siamo tutte Valeria Valente” per difendere il diritto alla critica e alla libertà di espressione. Con il supporto di 64 organizzazioni, tra cui reti femministe e sindacati, questa mobilitazione si fa portatrice di un messaggio chiaro: nessuno può tollerare attacchi ingiustificati che mirano a zittire chi si batte per i diritti delle donne. La lotta continua.

Sono 64 le organizzazioni, tra le quali alcune reti di associazioni femministe (D.i.Re donne in rete contro la violenza, il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna, Udi) sindacati, ecc. che hanno aderito all’appello Siamo tutte Valeria Valente, a sostegno della senatrice per gli attacchi ricevuti dopo aver legittimamente criticato l’apertura dello Sportello per uomini maltrattati al Municipio VI di Roma. La sua pagina Facebook è stata allagata da un fiume d’odio. Era accaduta la stessa cosa, un anno fa, alle attiviste D.i.Re perché avevano criticato i manifesti affissi a Napoli che offrivano (e offrono) consulenze legali a uomini vittime di violenza con la promozione di un indirizzo mail che riportava il numero 1523. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Siamo tutte Valeria Valente: l’appello di centinaia di attiviste contro chi cerca di silenziare le donne

