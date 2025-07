Cagliari battuta la concorrenza di Verona e Lecce per Borrelli | arriva a parametro zero dal Brescia

Il Cagliari si fa spazio nel mercato con un colpo strategico: Gennaro Borrelli, attaccante classe 1999, arriva a parametro zero dal Brescia, battendo la concorrenza di Verona e Lecce. Un acquisto che rinforza la rosa rossoblĂą e alimenta le speranze di una stagione di successi. La chiusura...

Cagliari, ecco Borrelli: battuta la concorrenza di Hellas Verona e Lecce per il centravanti svincolatosi dal Brescia Come riportato dal Corriere dello Sport, il Cagliari ha vinto la concorrenza di Verona e Lecce nella corsa a Gennaro Borrelli, attaccante classe 1999, reduce dall’esperienza al Brescia e svincolato dopo il fallimento della societĂ lombarda. La chiusura . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, battuta la concorrenza di Verona e Lecce per Borrelli: arriva a parametro zero dal Brescia

In questa notizia si parla di: cagliari - concorrenza - verona - lecce

Calciomercato Cagliari, pronto un grande colpo per potenziare la squadra. Occhio alla concorrenza per quel giocatore - Il calciomercato del Cagliari è entrato nel vivo, con segnali chiari di ambizione e determinazione. La società rossoblù sta lavorando sodo per assicurarsi un grande colpo: Walid Cheddira, un attaccante promettente che potrebbe fare la differenza in vista della prossima stagione.

Fede Lecce Vai su Facebook

TMW - Il Cagliari prova lo scatto per Borrelli, folta concorrenza in Serie A; Accostato al Napoli, Cagliari su Borrelli: l’idea per battere la concorrenza – TMW; Calciomercato Cagliari, resta viva la pista che conduce a Cheddira! Occhio alla concorrenza spietata: il punto.

Borrelli nel mirino del Cagliari, domenica al via ritiro - Il Cagliari davanti a tutti per l'assalto a Gennaro Borrelli, prima punta che ha giocato l'anno scorso con il Brescia. msn.com scrive

Calciomercato Cagliari, pronto un grande colpo per potenziare la squadra. Occhio alla concorrenza per quel giocatore - Occhio però alla concorrenza Il calciomercato Cagliari si sta già muovendo con decisione per preparare una rosa competitiva ... Lo riporta calcionews24.com