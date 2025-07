Ancora maltempo | il forte vento fa cadere vari alberi nella zona di Bagni di Lucca

Ancora maltempo scuote Bagni di Lucca, questa volta con un vento impetuoso che ha provocato la caduta di numerosi alberi durante la notte. Le fortissime folate hanno messo a dura prova residenti e vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza la zona. Le cadute di alberi rappresentano un pericolo reale e immediato, sottolineando l’urgenza di monitorare e affrontare con attenzione questi eventi atmosferici estremi.

Bagni di Lucca, 8 luglio 2025 – Ancora maltempo in alcune zone della Toscana. Ma stavolta non è la pioggia, ma il vento a creare difficoltĂ e problemi. Accade a Bagni di Lucca, dove folate fortissime si sono registrate nella notte tra lunedì e martedì. Il vento ha fatto cadere diversi alberi. Molti gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Lucca in particolare tra le 2 e le 6, quando si sono registrati i maggiori disagi. Le cadute degli alberi hanno interessato la via principale dell’abitato ma hanno anche provocato l’interruzione in piĂą punti della Statale del Brennero. L’opera dei vigili del fuoco è servita per liberare l’asfalto dalle piante stesse e consentire la riapertura della circolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it