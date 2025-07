sciopero treni caos alla stazione termini di roma

Un mattino di caos e disagi alla stazione Termini di Roma, teatro di uno sciopero nazionale dei treni che ha paralizzato il traffico fino a sera. Cancellazioni e ritardi di due ore hanno coinvolto tutte le linee, lasciando molti viaggiatori in attesa di soluzioni alternative. La frenesia tra i binari si è fatta sentire, mentre l’ansia cresce tra chi cerca di riprogrammare i propri spostamenti. In questa situazione di emergenza, la pazienza è davvero una virtù fondamentale.

Mattina di disagi per i viaggiatori in arrivo, partenza o transito dalla stazione Termini di Roma a causa dello sciopero nazionale dei treni iniziato ieri, lunedì, e in programma fino alle 18 di stasera. Cancellazioni e ritardi fino a due ore si sono registrati su tutte le linee. Tanti i passeggeri rimasti bloccati nello scalo ferroviario, in fila per cercare soluzioni di viaggio alternative. 🔗 Leggi su Lapresse.it