Cina | incontriamo robot che cambia forma AgiBot X2-N

In un affascinante sguardo al futuro, la Cina ci presenta l’AgiBot X2-N, un robot innovativo capace di adattarsi a diverse situazioni cambiando forma da ruote a gambe. Dotato di un sistema di stabilità avanzato, rimane saldo anche in caso di urti. Questa tecnologia rivoluzionaria apre nuove prospettive per il mondo della robotica e dell’innovazione. Per scoprire di più, visitate il video all’indirizzo indicato.

Incontriamo l'AgiBot X2-N cinese, un robot che cambia forma passando dalle ruote alle gambe. Anche in caso di impatto, rimane solido come una roccia grazie a un potente sistema di stabilita'.

