L' entusiasmo dell' architetto Carlo Lococo che ha ristrutturato e rigenerato questo luogo simbolo della manifattura romana

L’entusiasmo dell’architetto Carlo Lococo nel rivitalizzare un simbolo della manifattura romana è palpabile. Con passione e competenza, ha trasformato un luogo ricco di storia e marmi pregiati, restituendogli nuova vita e fascino. La sua visione unisce tradizione e innovazione, creando uno spazio che incarna l’anima artistica di Roma. Questa rinascita testimonia come l’architettura possa custodire il passato mentre guarda al futuro. Un esempio ispirante di rigenerazione culturale e estetica.

R oma, 7 lug. (askanews) – «La prima volta che sono venuto a vedere questo luogo l’ho trovato bellissimo e pieno di fascino, io ho sempre avuto la passione per i marmi, quindi vederli qui in questa che era la storia di Roma I colori dei marmi mi hanno sempre affascinato». Leggi anche › Al lavoro con. Guendalina Salimei, alla Biennale di Architettura «Trovarmi in un posto dove sono stati usati, sono stati lavorati, sono stati collezionati tanti di questi marmi era un grossissimo stimolo. Poi dall’altra parte era una zona industriale, un edificio con poca fondamenta, un edificio che andava completamente consolidato con le esigenze di riutilizzarlo per una funzione aperta al pubblico, con un’esigenza del genio civile e dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'entusiasmo dell'architetto Carlo Lococo che ha ristrutturato e rigenerato questo luogo simbolo della manifattura romana

In questa notizia si parla di: luogo - entusiasmo - architetto - carlo

PROFESSIONE ARCHITETTO: incontro con gli architetti per parlare di “Centri Storici e Rigenerazione Urbana”. Vai su Facebook

Apre a Roma L’Opificio Italiacamp, sarà un nuovo spazio per formazione, cultura ed eventi; Il Lions Club Alassio Baia del Sole incontra Carlo Levi; Architetture Senesi 1970 2020: il territorio secondo Nicola Valenti.

Carlo Lococo, architetto: "Il recupero industriale può far rinascere un quartiere e la memoria" - Un progetto di rigenerazione urbana trasforma l’ex marmificio Medici, nella zona Ostiense- Lo riporta msn.com

Architetto Carlo De Paolo: “La ristrutturazione delle abitazioni private passa dalla corretta gestione del budget” - Adnkronos - 19 ci ha fatto scoprire la casa per quello che era, non più un luogo temporaneo, dove si torna solo per dormire, ... Riporta adnkronos.com