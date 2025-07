Colleferro si ferma Proclamato per oggi 8 Luglio il Lutto cittadino per la morte sul lavoro di Sergio Albanese

In un gesto di profonda solidarietà e rispetto, Colleferro si ferma oggi, 8 luglio, per ricordare Sergio Albanese, vittima di un tragico incidente sul lavoro. La proclamazione del lutto cittadino testimonia il forte senso di comunità e responsabilità che unisce cittadini e istituzioni in questo momento di dolore. Unite nel ricordo, la città si stringe intorno alla famiglia di Sergio, dimostrando che nessuna perdita deve essere dimenticata.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Come annunciato già nel pomeriggio di ieri, Il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna e l'Amministrazione comunale tutta hanno

SI MUORE ANCORA DI LAVORO. Oggi un altro operaio ha perso la vita in un cantiere, a Colleferro, mentre era sul cestello di una gru per lavori di ristrutturazione. Il braccio si è spezzato e l’uomo è caduto nel vuoto. Aveva 66 anni e oggi dopo una vita di lav Vai su Facebook

Dramma a Colleferro: operaio muore cadendo da una piattaforma; Incidente sul lavoro, lutto cittadino a Colleferro per la morte di Sergio Albanese.

