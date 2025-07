Aeroporto di Bergamo entra in pista e muore risucchiato dal motore di un aereo | voli sospesi

Una tragedia scuote l’aeroporto di Bergamo: un uomo, con 160 voli sospesi, entra improvvisamente in pista e viene tragicamente risucchiato dal motore di un aereo in preparazione al decollo, poco dopo le 10 del mattino. La scena, sconvolgente, ha indotto le autorità a sospendere tutte le operazioni dello scalo. Un episodio che solleva dolorose domande sulla sicurezza e sulla gestione degli accessi alle aree aeroportuali.

È successo poco dopo le 10 del mattino. La persona avrebbe fatto irruzione nello scalo correndo verso un jet che in quel momento si stava preparando al decollo. Operazioni sospese.

