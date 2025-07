Chi era Mara Severin sommelier 31enne morta nel crollo del soffitto del ristorante Essenza a Terracina

Mara Severin, giovane e talentuosa sommelier di 31 anni, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo della gastronomia dopo il tragico crollo del soffitto del ristorante Essenza a Terracina. Originaria di Sabaudia, aveva dedicato la vita alla passione per il vino, gestendo con maestria una cantina di 850 etichette all’interno di un ristorante stellato fin dai suoi esordi. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per il settore, ma il suo spirito vivrà sempre nelle eccellenze che ha contribuito a creare.

Originaria di Sabaudia, era nello staff del ristorante stellato sin dagli inizi. Gestiva una cantina con 850 etichette.

