Nevica a luglio a Livigno e al Passo dello Stelvio | temperature sotto lo zero e accumuli fino a 10 centimetri

Incredibile ma vero: a luglio Livigno e il Passo dello Stelvio si sono ricoperti di neve, con temperature sotto lo zero e accumuli fino a 10 centimetri. Un fenomeno insolito che sorprende residenti e turisti, invitandoci a ripensare ai ritmi della natura. La scena di paesaggi invernali in piena estate è un richiamo irresistibile per gli amanti delle magie climatiche. Scopri di più su questa sorpresa straordinaria.

Livigno (Sondrio) e il Passo dello Stelvio (Bolzano) questa mattina, martedì 8 luglio, si sono svegliate sotto la neve. Le temperature sono scese anche sotto lo zero e nelle prossime ore potrebbero verificarsi altre precipitazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sotto - luglio - livigno - passo

Toscana sotto le stelle, giorni più corti e i fenomeni di luglio - La Toscana si prepara a vivere un luglio unico, con giorni più corti e atmosfere magiche sotto le stelle.

Ordinanza della Regione Lombardia contro il lavoro all’aperto sotto il caldo estremo: un primo passo, ma ancora troppo timido #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 Vai su Facebook

Nevica a luglio a Livigno e al Passo dello Stelvio: temperature sotto lo zero e accumuli fino a 10 centimetri; Cronaca Meteo - Torna la neve sulle Alpi anche sotto i 2500m. Bellissime immagini; Milano, in fuga dalla città rovente: dalla Cascata del Toce ai panorami mozzafiato in quota.

Nevica a luglio a Livigno e al Passo dello Stelvio: temperature sotto lo zero e accumuli fino a 10 centimetri - Livigno (Sondrio) e il Passo dello Stelvio (Bolzano) questa mattina, martedì 8 luglio, si sono svegliate sotto la neve ... Secondo fanpage.it

Livigno, frana al Passo del Gallo: strada ancora chiusa, lavori per la messa in sicurezza - Il Giorno - Livigno, 20 luglio 2024 – Al momento non si sa ancora quando la strada del Passo del Gallo riaprirà. Riporta ilgiorno.it