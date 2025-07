Un morto sulla pista di atterraggio all’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo | indagini in corso

Un tragico incidente scuote l'aeroporto di Orio al Serio: un decesso improvviso sulla pista ha provocato la deviazione di numerosi voli questa mattina. Le autorità sono già al lavoro per chiarire le circostanze di quanto accaduto, lasciando tutti in sospeso. Rimanete con noi per gli aggiornamenti in tempo reale su questa drammatica vicenda.

Voli dirottati all’aeroporto di Orio al Serio (Milano - Bergamo) dalle ore 10:20 di questa mattina, martedì 8 luglio. Come è stato confermato a Fanpage.it, la causa sarebbe un decesso avvenuto proprio questa mattina sulla pista di atterraggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

