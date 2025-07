Servizio Civile Nazionale equiparato a quello Universale | quanti punti sono assegnati a docenti e ATA?

Recenti sentenze hanno sancito l’equiparazione del Servizio Civile Nazionale a quello Universale, conferendo fino a 12 punti per i docenti e 6 punti per il personale ATA nelle graduatorie. Questa decisione rivoluziona le opportunità di candidarsi e influisce significativamente sul punteggio finale di molti aspiranti, aprendo nuove prospettive professionali. Ma quanto pesa questa equiparazione nel tuo percorso?

Recenti sentenze hanno equiparato il Servizio Civile Nazionale a quello Universale. Questa decisione garantisce fino a 12 punti nelle graduatorie docenti e 6 punti per il personale ATA, modificando gli scenari per molti aspiranti. L’equiparazione ai fini del punteggio Diverse pronunce dei tribunali hanno stabilito un principio fondamentale: ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: servizio - civile - nazionale - equiparato

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale.

Servizio Civile Nazionale equiparato a quello Universale: quanti punti sono assegnati a docenti e ATA?; Servizio Civile Regionale: è equivalente al Servizio Civile Nazionale?; Concorsi: riserva del 15% anche per il Servizio civile nazionale e nelle graduatorie saranno evidenziate riserve, precedenze e preferenze. NOVITÀ Decreto PA in Gazzetta.

Ricorso per Servizio Civile Nazionale e Universale - TiConsiglio - La parificazione tra Servizio Civile Nazionale (SCN) e Servizio Civile Universale (SCU) apre l'opportunità del ricorso per far valere i propri diritti. Come scrive ticonsiglio.com

Riserva Servizio Civile concorsi pubblici: 15% dei posti - TiConsiglio - È bene specificare, quindi, che il Servizio Civile alternativo alla leva obbligatoria non può essere equiparato al Servizio Civile Universale o Servizio Civile Nazionale. Si legge su ticonsiglio.com