Serbia nuove proteste studentesche paralizzano il Paese | blocchi stradali e presidi in diverse città

La Serbia si trova nuovamente nel mezzo di un’ondata di proteste studentesche che scuotono il cuore del Paese. Blocchi stradali e presidi pacifici nelle principali città riflettono la crescente insoddisfazione giovanile e la richiesta di cambiamento. Guidati dalla campagna “Kojekude”, gli studenti si mobilitano per far ascoltare le proprie voci e rivendicare un futuro migliore. Ma quali sono le ragioni profonde di questa mobilitazione?

La Serbia continua a essere attraversata da un'ondata di mobilitazioni studentesche che, da giorni, paralizza il traffico e scuote la scena politica del Paese. Lunedì 7 luglio si è registrata l'ennesima giornata di proteste, con blocchi stradali e presidi pacifici in numerose città, tra cui Belgrado, Novi Sad, Uzice, Pirot e Cacak. Alla guida del movimento ci sono gruppi studenteschi riuniti sotto la campagna "Kojekude", che invita la popolazione a mobilitarsi contro il governo in carica, chiedendone le dimissioni. Le manifestazioni, organizzate in forma spontanea e coordinate tramite i social, stanno ottenendo sempre più adesioni, soprattutto da parte dei giovani.

