Varcaturo ritrovato cadavere in un canalone | sul posto carabinieri e Vigili del Fuoco

Una drammatica scoperta scuote Varcaturo: il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in un canalone tra Lago Patria e la Domiziana. Sul posto, Carabinieri e Vigili del Fuoco stanno lavorando per chiarire l’accaduto e far luce su questa tragica vicenda. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini proseguono per fare piena luce sulla tragica fine di questa vita.

Ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Il cadavere è stato localizzato in un canalone tra Lago Patria e Varcaturo, lungo la Domiziana, in una zona non molto distante da dove si erano concentrate le ricerche di Carabinieri e Vigili del Fuoco nella giornata di ieri.

