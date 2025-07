Pronostici Fluminense-Chelsea | quattro quasi ammoniti plus

Martedì sera si apre la semifinale del Mondiale per Club tra Fluminense e Chelsea, una sfida ricca di entusiasmo e tensione. Con quattro quasi ammoniti plus da tenere d’occhio, gli appassionati si chiedono quale squadra saprà dominare il campo e avvicinarsi alla finale. La partita promette emozioni e colpi di scena, rendendo i pronostici ancora più intriganti: scopriamo insieme le previsioni e gli spunti più interessanti.

Pronostici Fluminense-Chelsea, martedì sera c’è la prima semifinale del Mondiale per Club: quattro quasi ammoniti plus da tenere in considerazione La prima semifinale di questo Mondiale per Club è inattesa. Non tanto per il Chelsea, ovvio, perché ci si poteva anche immaginare che la squadra di Enzo Maresca potesse arrivare a questo punto della manifestazione, ma per la Fluminense, ovviamente, capace di eliminare Inter e Al Hilal prima di approdare al penultimo atto. (Lapresse) – Ilveggente.it Europa o resto del Mondo, in poche parole, visto che le altre deus quadre a giocarsi un posto all’ultimo atto saranno Real Madrid e Psg. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Fluminense-Chelsea: quattro quasi ammoniti plus

