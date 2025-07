Ivanisevic sta allenando Tsitsipas alla rassegnazione, non si era mai visto (El Paìs).

Ivanisevic, da sempre simbolo di carisma e determinazione, si trova ora a un compito inedito: allenare Tsitsipas. Dopo aver sopportato le sfuriate di Djokovic, Goran affronta questa nuova sfida con il suo stile inconfondibile, pronto a plasmare la mentalità del talento greco. La domanda sorge spontanea: riuscirà Ivanisevic a infondere in Tsitsipas quella grinta e resilienza che lo hanno sempre contraddistinto? La risposta potrebbe cambiare le sorti del tennis internazionale.

Goran Ivanisevic è sempre stato un bel tipino. Da giocatore, e poi da allenatore. Da coach ha sopportato le ire funeste di Djokovic per molto tempo (le raccontava così: “È come allenare il Real Madrid: se non vinci una o due partite, sei licenziato. Nole non è un tipo facile, mettiamola così. A volte non è facile. Ci tortura, ci strappa le unghie; molte altre cose, non posso dirvele”). Ora ha preso ad allenare Stefanos Tsitsipas. E alla rivista Clay ha detto: “Ha bisogno di sistemarsi la schiena. Fisicamente, è un disastro. Non capisco come un giocatore del suo livello possa essere in così cattive condizioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it