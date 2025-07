Il CIRCOLO DELLE DONNE DI MANHATTAN di Shelley Noble | Recensione

Immergiti nell’affascinante New York del 1902 con "Il circolo delle donne di Manhattan" di Shelley Noble. Questo romanzo storico, ispirato alla nascita del Colony Club, racconta le sfide e i sogni di donne coraggiose che lottano per creare un loro spazio in una società in evoluzione. Attraverso personaggi vividi e storie coinvolgenti, Noble celebra la forza femminile e l’importanza dell’unione. Un viaggio indimenticabile tra passato e presente, che ti lascerà senza fiato.

Il Circolo delle donne di Manhattan di Shelley Noble, pubblicato da TEA Libri e tradotto da Valentina Legnani e Valentina Lombardi, è un avvincente romanzo storico che trasporta il lettore nella New?York del 1902, nel cuore tumultuoso della Gilded?Age. ispirato alla vera fondazione del Colony Club, primo circolo femminile di Manhattan, il libro mette in luce le lotte, i sogni e l'unione di donne determinate a creare uno spazio esclusivo per il confronto, l'emancipazione e la lotta contro stereotipi sociali. Trama. Al centro del romanzo ci sono tre protagoniste diverse per estrazione sociale, carattere e aspirazioni: Florence Jaffray "Daisy" Harriman: giovane donna dell'alta borghesia, irritata quando le viene negato il pernottamento al Waldorf Hotel perché senza accompagnatore.

