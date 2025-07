Paredes-Boca trattativa in stallo | la clausola divide Roma e Buenos Aires

Leandro Paredes sembra essere sulla soglia di un ritorno trionfale al Boca Juniors, ma una controversia contrattuale ha improvvisamente messo in stand-by l’affare. La clausola rescissoria da 3,5 milioni di dollari, che potrebbe sembrare una semplice formalità, rischia di trasformare questa trattativa in un vero e proprio caso di mercato. La tensione tra Roma e Buenos Aires si intensifica, lasciando tutti con il fiato sospeso su come si concluderà questa intricata vicenda.

Sembrava tutto apparecchiato per il grande ritorno di Leandro Paredes al Boca Juniors, ma un imprevisto ha complicato le cose proprio sul più bello. A frenare l'affare è una questione contrattuale che rischia di trasformare un'operazione già avviata in un nuovo caso di mercato. Come riportato da TyC Sports, il club argentino è convinto di poter ancora contare su una clausola rescissoria da 3,5 milioni di dollari, presente nel contratto che lega il centrocampista alla Roma. Un'interpretazione che però non trova riscontro a Trigoria, dove la dirigenza giallorossa sostiene che quella clausola sia ormai decaduta, essendo scaduta il 30 giugno.

In questa notizia si parla di: paredes - boca - trattativa - stallo

