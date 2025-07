Autovelox e multe selvagge il far west delle regole e il diktat della Lega ai Comuni | Basta censire i dispositivi

Il caos degli autovelox e le multe sproporzionate alimentano il far west delle regole stradali, minando la fiducia dei cittadini. La Lega propone un’azione decisa: censire tutti i dispositivi per mettere ordine e contrastare le pratiche eccessive. Una battaglia per garantire trasparenza e giustizia, restituendo sicurezza e credibilità alle strade italiane. È ora di dire basta al ricatto delle multe selvagge e rimettere regole chiare e condivise.

Multe selvagge ai cittadini con gli autovelox, arriva la proposta della Lega per mettere ordine nel far west delle normative. Stop agli autovelox per fare cassa. I parlamentari della Lega si stanno facendo portavoce di un tema già affrontato nei mesi scorsi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha inviato una lettera all’Anci chiedendo ai Comuni di avviare un censimento di tutti i dispositivi che rilevano la velocità installati sulle strade. – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Autovelox e multe selvagge, il far west delle regole e il diktat della Lega ai Comuni: “Basta, censire i dispositivi”

Emendamento della Lega per il censimento degli autovelox - La Lega accelera sulla trasparenza stradale con un nuovo emendamento al Decreto infrastrutture: i Comuni dovranno comunicare formalmente tutti gli autovelox presenti sul loro territorio.

