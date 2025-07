Cina | nave per trasporto auto BYD Shenzhen torna a casa dopo viaggio inaugurale

La BYD Shenzhen, tra le più grandi navi al mondo dedicate al trasporto di autoveicoli, ha appena concluso con successo il suo primo viaggio transoceanico, segnando un importante traguardo nell'innovazione marittima cinese. Il suo ritorno a casa rappresenta non solo una testimonianza di capacità e tecnologia avanzata, ma apre anche nuove prospettive per il settore logistico globale. Scopri di più nel video disponibile all’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6343125/6343125/2025-07-08/cina-nave-per-trasporto-auto-byd-shenzhen-t

La BYD Shenzhen, una delle piu' grandi navi al mondo per il trasporto auto sviluppate in Cina, ha completato con successo il suo primo viaggio transoceanico. Guardate il suo ritorno a casa.

Cina: salpa piu’ grande nave oceanica per trasporto auto a Shanghai - Il 15 maggio 2025, Shanghai ha assistito al varo della più grande nave oceanica per il trasporto di auto, Anji Ansheng.

