La stagione non è finita | ora rischia anche una pesante penalizzazione

La stagione, che sembrava infinita, si sta ormai chiudendo, ma le conseguenze potrebbero essere più gravi del previsto. La società rischia di affrontare pesanti penalizzazioni, mettendo a rischio il proprio futuro in un momento già difficile. Dopo un’annata segnata da molteplici sconfitte e delusioni, è ora di guardare avanti con determinazione e strategia. La vera sfida inizia adesso, per risollevarsi e ripartire con rinnovato entusiasmo.

La società rischia ancora in maniera importante il proprio futuro dopo una lunghissima stagione La stagione appena trascorsa è stata senza dubbio lunghissima e faticosissima per tante società. A partire dall’ Inter, che ha vissuto un’annata da 62 partite tra Serie A, Supercoppa Italiana persa in finale, Coppa Italia persa in semifinale, Champions League sfumata con la batosta in finale per mano del PSG e Mondiale per Club concluso agli ottavi contro il Fluminense. Gabriele Gravina (LaPresse) – calciomercato.it Ora le ferie per i calciatori nerazzurri che torneranno in campo per la preparazione ovviamente con un po’ di ritardo rispetto agli altri club di Serie A che stanno cominciando il ritiro già in questi giorni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it