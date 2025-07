Chiavari orrore in spiaggia | i bagnanti trovano un teschio umano Di chi potrebbe essere

Una scoperta inquietante ha sconvolto Chiavari: un teschio umano, trascinato dalle onde, ha fatto emergere un mistero che preoccupa la comunità. Resti di cranio e mandibola sono stati trovati sulle spiagge liguri, sollevando domande su un possibile collegamento con il tragico caso di Mahmoud Abdalla, il giovane barbiere egiziano scomparso e brutalmente ucciso. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini, ma cosa si nasconde dietro questa macabra scena?

Macabra scoperta per i bagnanti di Chiavari, località ligure meta di vacanzieri e in questi giorni messa a dura prova in questi giorni dalle mareggiate. Dalle acque è riaffiorato un teschio, o meglio, una parte di esso, trascinato a riva dalla forza del mare. Sono riemersi resti di cranio e mandibola, che verranno analizzati per capire se appartengano, è il sospetto, ad Mahmoud Abdalla, il giovane barbiere egiziano ucciso, orrendamente mutilato e decapitato e poi gettato in mare a Santa Margherita Ligure nel luglio di due anni fa. Per l’ omicidio di Mahmoud, lo scorso novembre due suoi connazionali sono stati condannati in primo grado all’ergastolo: si tratta di Ali Mohamed Ali Abdelghani, detto Bob, e Ahmed Gamal Kamel Abdelwahab, noto come Tito, entrambi superiori e datori di lavoro del giovane barbiere nel “ Barber Shop Ali ” di Sestri Ponente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it