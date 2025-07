pineta grande hospital revocata chiusura pronto soccorso

La recente revoca della chiusura del pronto soccorso al Pineta Grande Hospital di Caserta rappresenta una svolta decisiva per la sanità locale. Dopo anni di attesa, l’accordo tra Regione Campania e le strutture accreditate ha sbloccato l’adeguamento delle tariffe, fondamentale per garantire servizi tempestivi ed efficaci ai cittadini. È una notizia che ridà speranza e sicurezza alla comunità, confermando l’impegno nel miglioramento continuo dell’assistenza sanitaria.

" Nel pomeriggio di ieri è stato raggiunto l'accordo tra la Regione Campania e le strutture accreditate inserite nella Rete dell'Emergenza sanitaria, tra cui il Pineta Grande Hospital, per l'adeguamento delle tariffe relative alle funzioni del Pronto Soccorso, aggiornamento atteso da diversi anni, essenziale per garantire l'erogazione del servizio". Lo rende noto la struttura sanitaria del Casertano. " La Regione ha altresì manifestato di voler procedere alla stipula del nuovo contratto per l'anno 2025 dopo l'autorizzazione a tutte le Regioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad utilizzare le risorse disponibili per il contenimento delle liste di attesa, che dovrebbe avvenire in tempi brevi.