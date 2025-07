Salerno | il Comune di San Mango Piemonte vince il premio Piccolo Comune Amico

Salerno celebra un grande successo: il Comune di San Mango Piemonte (SA) ha conquistato il prestigioso premio “Piccolo Comune Amico”. Durante la cerimonia di Roma il 10 luglio, i sindaci più meritevoli sono stati premiati per aver valorizzato territorio e prodotti locali, promuovendo un turismo sostenibile. San Mango Piemonte si distingue per il suo impegno encomiabile nel conservare e condividere le eccellenze del suo territorio, consolidando il suo ruolo come esempio virtuoso per le piccole comunità italiane.

10 luglio a Roma la cerimonia di premiazione per i sindaci che hanno valorizzato territorio e prodotti locali. Il Comune di San Mango Piemonte (SA) si è aggiudicato il premio “Piccolo Comune Amico”, il concorso riservato ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti che si sono distinti nell’ultimo anno per l’impegno nella valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, oltre che nella promozione del turismo. Il Comune ha vinto nella categoria “Innovazione sociale”, risultando il primo tra i borghi dei Picentini ad avviare una Comunità Energetica Rinnovabile, in collaborazione con Energy Co S. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno: il Comune di San Mango Piemonte vince il premio “Piccolo Comune Amico”

In questa notizia si parla di: comune - mango - piemonte - premio

San Mango Piemonte (SA) – Vince il premio “Piccolo comune amico”; Ricerca scientifica. Il professore Pietro Campiglia, di Montesano, riceve il Premio Valore Coraggio in Campidoglio; Premio Narrativa Città del Tubenna alla scrittrice Antonella Casaburi.

Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024: secondo posto per il Comune di Canelli - Con una solenne cerimonia alla prestigiosa sede di Reply, nel complesso del Lingotto, nell’ambito dell’assemblea nazionale ANCI a Torino, sono stati ... Scrive atnews.it

Olly conserva in bagno il premio di Sanremo: Angelina Mango commenta il video - Il cantante vincitore dell'ultimo Festival pubblica un video che mostra il luogo prescelto per la prestigiosa statuetta ... Secondo today.it