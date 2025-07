BlackRock si ritira dalla ricostruzione dell’Ucraina E la conferenza a Roma arriva nell’incertezza

Tra i principali sostenitori della ricostruzione ucraina, annuncia il suo ritiro, lasciando un’ombra di incertezza sulla conferenza di Roma. Mentre il mondo osserva con trepidazione il futuro di uno dei Paesi più martoriati d’Europa, le speranze di una ripresa concreta sembrano vacillare. In un contesto di instabilità crescente, rimane da chiedersi quale strada possa ancora condurre alla stabilità e alla pace.

Arriva la quarta Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina, ospitata dall’Italia a Roma nelle giornate del 10 e dell’11 luglio, ma le prospettive per la ripresa del martoriato Paese invaso dalla Federazione Russa nel 2022 si fanno sempre più incerte e critiche, anche per un presupposto fondamentale: la fine del conflitto non sembra all’orizzonte. E di fronte all’incertezza sistemica anche BlackRock, che era stato tra i più grandi sostenitori dei progetti di ricostruzione dell’Ucraina, ha tirato i remi in barca. Il più grande asset manager al mondo, che a marzo 2024 era emerso con JPMorgan come centrale nel progetto di rilancio del Paese guidato da Volodymyr Zelensky, ha cessato di cercare investitori per sostenere il progetto. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - BlackRock si ritira dalla ricostruzione dell’Ucraina. E la conferenza a Roma arriva nell’incertezza

In questa notizia si parla di: ricostruzione - ucraina - conferenza - roma

Ucraina, incontro Mulè-Alieksieiev: Parlamenti decisivi per processo ricostruzione e adesione all’Ue - In un incontro significativo a Montecitorio, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha dialogato con il deputato ucraino Serhii Alieksieiev.

Ucraina, giovedì e venerdì la Conferenza sulla ricostruzione a Roma. Partecipano 500 aziende italiane https://ilsole24ore.com/art/ucraina-giovedi-e-venerdi-conferenza-ricostruzione-roma-partecipano-500-aziende-italiane-AHVNvdZB?utm_term=Autofeed&ut Vai su X

#Piombino verso la firma dell'accordo di programma indicativamente verso il 10 Luglio in occasione della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina che si terrà a Roma. Oggi si è tenuto un incontro cruciale presso il Comune di Piombino per illustrare il tes Vai su Facebook

Ucraina, giovedì e venerdì la Conferenza sulla ricostruzione a Roma. Partecipano 500 aziende italiane; Ucraina: Conferenza per la Ricostruzione a Roma prima della pace; Pioggia di bombe sull'Ucraina. In Italia la conferenza per la ricostruzione.

BlackRock si ritira dalla ricostruzione dell’Ucraina. E la conferenza a Roma arriva nell’incertezza - Arriva la quarta Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina, ospitata dall’Italia a Roma nelle giornate ... Come scrive msn.com

Ucraina, conferenza da giovedì a Roma: duemila imprese per la ricostruzione - A tanto, secondo le stime della Banca mondiale, ammonta lo sforzo finanziario che l’Ucraina dovrà sostenere di qui al 2035 per far fronte ... Riporta ilmessaggero.it