De Winter Inter avanza il nome del belga per la difesa | operazione più semplice rispetto a Leoni le cifre

L'Inter mette nel mirino Giovanni De Winter, il giovane difensore belga del Genoa, come alternativa più semplice e immediata rispetto a Leoni del Parma. Con l’obiettivo di rinforzare la linea difensiva senza complicazioni, i nerazzurri valutano attentamente questa opzione, cercando di sveltire le trattative e approfittare delle opportunità di mercato. La strategia dell’Inter si concentra quindi su scelte più snelle e pratiche, puntando a un talento che possa integrarsi rapidamente in squadra.

De Winter Inter, le ultime sul futuro del difensore belga di proprietà del Genoa e nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. L' Inter sta pianificando la sua prossima mossa sul mercato, con particolare attenzione al rafforzamento della difesa. Come riportato da Tuttosport, uno degli obiettivi principali per il reparto arretrato è Giovanni Leoni del Parma, ma non è escluso che l'Inter possa virare su un'altra opzione, soprattutto se il mercato offrirà un'occasione vantaggiosa. Un nome che sta guadagnando attenzione come alternativa è quello di Koni De Winter, giovane difensore belga del Genoa, che piace molto alla dirigenza nerazzurra.

La risorsa preziosa di Genova de Winter attira lo sguardo tra l’Inter, tre club della Premier League anche in Hun - Nel vivace mondo del calciomercato, una stella sta brillando tra le luci di Genova: Koni de Winter. Questo giovane difensore belga, già nel mirino di tre club della Premier League, sta catturando l’attenzione mondiale con le sue prestazioni.

