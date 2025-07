Napoli su Ndoye | si attende il via libera del Bologna

Napoli si prepara a blindare il proprio futuro con l’attesa ufficiale del via libera da parte del Bologna per Ndoye, un colpo che potrebbe rafforzare notevolmente la rosa azzurra. Mentre l’affare Noa Lang sembra ormai in discesa, questa trattativa rappresenta un tassello fondamentale per l’organico di Spalletti. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve, aprendo nuove prospettive per il campionato dei partenopei.

Oltre all'affare ormai in dirittura d'arrivo per Noa Lang, il Corriere dello Sport accende i riflettori su un altro possibile colpo di mercato del Napoli.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

