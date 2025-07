Trump conquista Netanyahu | Basta guerra a Gaza E lui lo candida al Nobel per la Pace

Trump conquista Netanyahu: basta guerra a Gaza e lui lo candida al Nobel per la Pace. Sorpresa diplomatica o strategia audace? Dopo aver chiesto la fine del conflitto durante il vertice alla Casa Bianca, l'ex presidente si propone come mediatore e candidato alla massima onorificenza mondiale, aprendo una nuova pagina di negoziati e tensioni internazionali. Ma cosa cela davvero questa mossa?

Ebbene sì, il presidente a stelle e strisce è stato proposto da Israele come candidato ad uno dei massimi riconoscimenti mondiali, dopo aver chiesto la fine della guerra a Gaza durante il vertice alla Casa Bianca. Intanto, Trump ha annunciato l'invio del suo inviato speciale, Steve Witkoff, in Qatar per gestire i colloqui indiretti con Hamas, e ha rilanciato l'idea di nuovi negoziati con l'Iran sul programma nucleare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump conquista Netanyahu: “Basta guerra a Gaza”. E lui lo candida al Nobel per la Pace

