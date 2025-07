Da Rensch a Dybala con i nuovi colori giallorossi | Non si indossa si combatte

da Rensch a Dybala, i nuovi colori giallorossi sono pronti a scrivere pagine di passione e vittoria. Alle ore 10 in punto, la Roma svela la sua seconda pelle per la stagione 2025/26, una maglia home firmata Adidas che infiamma i cuori dei tifosi e accende l’entusiasmo dei protagonisti. Rosso profondo e dettagli vibranti si uniscono in un’icona di orgoglio e determinazione: questa non è solo una maglia, è il simbolo di un sogno che continua a vivere.

Alle ore 10 in punto, la Roma ha alzato il sipario su quella che sarà la sua seconda pelle per l’intera stagione 202526. La nuova maglia Home, firmata ancora una volta da Adidas, è stata presentata ufficialmente attraverso i canali digitali del club. Un momento atteso con trepidazione dai tifosi e accompagnato dall’entusiasmo immediato dei giocatori, che non hanno nascosto l’orgoglio nel vestire – e onorare – quei colori. Rosso profondo e dettagli arancione: l’identità in una maglia. Il design riparte dalla tradizione ma osa nella finitura. Il colore dominante è il rosso Roma, intenso e profondo, mentre le iconiche strisce Adidas percorrono in bianco le spalle, come richiamo visivo al legame tra brand e club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Da Rensch a Dybala, con i nuovi colori giallorossi: “Non si indossa, si combatte”

