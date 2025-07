Texas i danni causati dalle inondazioni | le immagini

Le devastanti inondazioni che hanno colpito il Texas nel fine settimana del 4 luglio hanno lasciato un segno indelebile, con oltre 100 vittime e ancora molte persone disperse. Le immagini di territori allagati e soccorsi in corso raccontano una drammatica realtà , mentre le ricerche continuano senza sosta. Nella contea di Kerr, il bilancio si aggrava: tra i corpi recuperati ci sono anche bambini. Una tragedia che chiede solidarietà e azioni concrete per prevenire future calamità .

Il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito il Texas durante il fine settimana del 4 luglio ha superato i 100 morti, mentre continua la massiccia ricerca dei dispersi. Nella contea di Kerr, colpita duramente e sede di Camp Mystic e di numerosi altri campi estivi, i ricercatori hanno trovato i corpi di 84 persone, tra cui 28 bambini, hanno dichiarato i funzionari della contea.

