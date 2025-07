Ndoye non spingerà per la cessione al Napoli come ha fatto Beukema Il Resto del Carlino

La trattativa per Ndoye tra Bologna e Napoli si fa sempre più intricata. Nonostante un accordo economico di massima con il club partenopeo, i limiti di prezzo fissati dal Bologna e la posizione calma dell’attaccante potrebbero rallentare la cessione. Mentre il nome di Beukema si fa più lontano, l’incertezza regna sovrana: sarà il mercato a decidere le sorti di questa complicata operazione? Restate sintonizzati.

La trattativa per Ndoye si complica o comunque non sarà così semplice, nonostante il fatto che pare che lo svizzero abbia già un accordo economico col Napoli. Manna insiste, ma non arriva ancora ai 45-50 milioni (per fortuna, dice chi scrive ndr) richiesti dal Bologna. L'attaccante, da parte sua, non intende forzare la mano: niente rotture, niente strappi. Un atteggiamento opposto a quello di Beukema, ma che potrebbe rallentare l'operazione. Intanto la concorrenza cresce: con Gittens al Chelsea, il Dortmund può rilanciare. Lo scrive il Resto del Carlino.

Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

