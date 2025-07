Nico Gonzalez Marsiglia può decollare! Fissato il prezzo sullo sfondo c’è un possibile scambio | le strategie del mercato bianconero

Nico Gonzalez Marsiglia può decollare! Con il prezzo fissato e uno scambio sullo sfondo, il mercato bianconero si anima di strategie e opportunità. La Juventus valuta offerte per il talento argentino, mentre il Marsiglia potrebbe inserirsi come contropartita per Leonardo Balerdi. Le prossime mosse definiranno il futuro di Gonzalez e il volto delle trattative estive, mantenendo tutti col fiato sospeso.

Nico Gonzalez Marsiglia può decollare! Fissato il prezzo, sullo sfondo c’è un possibile scambio: le strategie sul mercato per questa sessione. La Juve è pronta a valutare offerte per Nico Gonzalez e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista argentino potrebbe essere offerto al Marsiglia come contropartita per il difensore Leonardo Balerdi. Il Marsiglia continua ad essere in prima linea per il calciatore bianconero, e la Juve potrebbe sfruttare questa opportunità per rafforzare la difesa con Balerdi, valutato una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Nico Gonzalez, che ha avuto una stagione altalenante alla Juve, è stato uno dei giocatori meno centrali nel progetto di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Marsiglia può decollare! Fissato il prezzo, sullo sfondo c’è un possibile scambio: le strategie del mercato bianconero

Nico Gonzalez Juve, l’addio è sempre più probabile: dopo il Marsiglia spuntano altri club e un sogno. Può finanziare l’arrivo di due giocatori. Ultime - Il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus si fa sempre più incerto, con l’ipotesi di un addio che si fa strada.

